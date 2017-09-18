18 سبتمبر 2017 مـ / موافق 27 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»مجلس التعاون يستضيف الاجتماع الثاني لمجموعة تنسيق المانحين في الجانب الإنساني لليمن
﻿

مجلس التعاون يستضيف الاجتماع الثاني لمجموعة تنسيق المانحين في الجانب الإنساني لليمن

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

تستضيف الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفتها الرئيس المشترك إلى جانب الامم المتحدة و الاتحاد الأوروبي الاجتماع الثاني لمجموعة تنسيق المانحين في الجانب الإنساني للجمهورية اليمنية اليوم الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠١٧ على هامش اجتماعات الدورة ٧٢ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك  .

ويهدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود المشتركة بين كبار المانحين الداعمين لليمن في الجانب الانساني .

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الوضع الإنساني في اليمن  وبحث معوقات إيصال المساعدات وحشد جهود كافة المانحين والمجتمع الدولي لتقديم المزيد من الدعم الإنساني لأبناء الشعب اليمني في كافة المحافظات أسوة بدول مجلس التعاون التي قدمت العديد من المساعدات كان آخرها 450 مليون دولار التي تم الإعلان عنها في مؤتمر جنيف الذي عقد بتاريخ 25 أبريل 2017 لدعم خطة الاستجابة الأممية البالغة 2,1  مليار دولار حيث أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم 250 مليون دولار  وأعلنت الامارات العربية المتحدة تقديم 100 مليون دولار كما أعلنت دولة الكويت عن تقديم 100 مليون دولار  .

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق