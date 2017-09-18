18 سبتمبر 2017 مـ / موافق 27 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“السعودية للخدمات الأرضية” تعلن أرباحها عن الربع الثاني لعام 2017م

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(أنحاء) – متابعات :-

أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية، والتي تُقدم خدمات المناولة الأرضية، والخدمات المساندة داخل جميع مطارات المملكة، في إجتماعه المنعقد بتاريخ 17-09-2017م الموافق 26-12-1438هـ، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من عام 2017م، إجمالي المبلغ الموزع 122,200,000 ريال سعودي، حيث حصة السهم الواحد:0.65 ريال للسهم الواحد، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح: 188,000,000 سهم، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الإسمية :6.5%، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم إغلاق 25 سبتمبر 2017م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وتاريخ التوزيع الأرباح يوم 9-10-2017م.

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