أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»المملكة تدين وتستنكر التفجيرين اللذين استهدفا سوقًا شعبيًا ودورية أمنية بأفغانستان وباكستان
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