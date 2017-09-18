18 سبتمبر 2017 مـ / موافق 27 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المملكة تدين وتستنكر التفجيرين اللذين استهدفا سوقًا شعبيًا ودورية أمنية بأفغانستان وباكستان

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

جدة – واس :-

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجيرين اللذين استهدفا سوقا شعبية بمدينة خوست في أفغانستان، ودورية لقوات الأمن بمنطقة باجور بباكستان، وما نتج عنهما من سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية أفغانستان الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية متمنيًا للمصابين سرعة الشفاء، ومؤكدا وقوف المملكة مع تلك الدول الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف. 

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