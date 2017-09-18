“السعودية للكهرباء” تُكرم شركاء النجاح في الحج.. وأمانة العاصمة المقدسة: مشاريع الكهرباء بلغت ثُلثي المشاريع الخدمية بمكة

(أنحاء) – ناصر الحسن :-
كرمت الشركة السعودية للكهرباء، أمس الأحد، عدداً من الجهات الحكومية والخدمية والشركاء الذين ساهموا بالتعاون مع كوادر وكفاءات الشركة في نجاح الخطة التشغيلية الكهربائية لموسم حج 1438هـ، وتقديم خدمة كهربائية عالية الموثوقية لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، ومواجهة الأحمال القياسية التي تم تسجيلها خلال موسم حج هذا العام، فيما أشادت أمانة العاصمة المقدسة بخطط الشركة التشغيلية لموسم الحج، مؤكدة أن المشاريع الكهربائية بلغت ثُلثي المشاريع الخدمية بمدينة مكة المكرمة.
وأوضح المهندس عبدالمعين بن حسن الشيخ رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء المشرف العام على خطة حج 1438هـ، أن شركاء “السعودية للكهرباء” من الجهات الحكومية والخدمية والخاصة كان لهم دور بارز في تسهيل وتيسير العمل على أكثر من (1500) مهندس وفني وإداري بالمشاعر المقدسة طيلة أيام موسم الحج، وأن نجاح الخطة التشغيلية الكهربائية في الحج تجاوز تقديم خدمة كهربائية موثوقة وأمنة ومواجهة الأحمال القياسية التي سجلتها مكة المكرمة إلى تنفيذ برامج متقدمة في السلامة الكهربائية لتوعوية الحجيج بالتعاون مع الشركاء من جميع الجهات.
وأشاد الشيخ بجهود أمارة منطقة مكة المكرمة وأمارة منطقة المدينة المنورة، ودورهما في تعزيز كافة العقبات، وتسهيل مهام خبراء ومهندسي وفنييٌ الشركة في إنجاز مشاريع كهربائية كبرى تجاوزت تكلفتها (4250) مليون ريال لدعم موثوقية الخدمة الكهربائية في موسم الحج، مُعبراً عن شركه وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس لجنة الحج المركزية، لدعمه الخطط التشغيلية للشركة السعودية للكهرباء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكذلك جهود صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة.
وخلال الحفل، كرم المهندس عبدالمعين الشيخ أمارة منطقة مكة المكرمة، وأمانة العاصمة المقدسة، ومدير إدارة الحج والعمرة، تقديراً لدورهم في نجاح خطط الشركة بموسم الحج، بالإضافة إلى تكريم مدراء عموم الإدارات المختصة بتنفيذ البنى التحتية، ومدراء الاشراف ومختبرات المواد، ورؤساء البلديات الفرعية، والمشرفون الميدانيون.
وشمل التكريم أيضاً وزارة المالية، ووزارة النقل، ووزارة الحج، ووكيل وزارة الحج والعمرة، ووكيل وزارة الحج والعمرة لنقل الحجاج والمعتمرين والوكيل المكلف للتخطيط والتطوير، ومركز العمليات الأمنية الموحد بمنطقة مكة المكرمة ” 911 “، والمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، ومرور العاصمة المقدسة، وادارة المشاريع بالأمن العام بمكة المكرمة، وشركة المياه الوطنية، وهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومدراء الاشراف على اسكان منى والمجمع الحكومي، بالإضافة إلى شركات الاتصالات ( STC – موبايلي – ZAIN ).
من جانبها، أشادت أمانة العاصمة المقدسة بسرعة إنجاز الشركة السعودية للكهرباء لبلاغات الخدمة الكهربائية وفتح خط مباشر للتواصل مع الأمانة في هذا الشأن، وكذلك مشاريعها الكهربائية والتي بلغت ثُلثي حجم المشاريع الخدمية التي تم تنفيذها بمدينة مكة المكرمة بهدف تقديم خدمة كهربائية موثوقة وأمنة.
كما عبر شركاء “السعودية للكهرباء” والجهات الحكومية والخدمية التي تم تكريمها عن سعادتهم بالإنجازات والنجاحات التي حققتها الشركة في موسم حج هذا العام بفضل المشاريع الكهربائية المختلفة والكوادر الوطنية المؤهلة، خاصة بعد نجاحها في مواجهة الأحمال القياسية التي تم تسجيلها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مُشيدين بدورها الكبير في توعية ضيوف الرحمن في مشعري منى وعرفات، والحملات التوعوية الخاصة بالسلامة الكهربائية في جميع المواقع خلال كافة مراحل موسم الحج.
يُذكر أن الخطة التشغيلية الكهربائية لموسم حج 1438هـ شهدت نجاحاً بارزاً، بعد تقديم الشركة السعودية للكهرباء خدمة كهربائية عالية الموثوقية في كافة المواقع بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وفقاً لمعايير السلامة العالمية وبرنامج السلامة العالمي (خمس نجوم 5 Stars)، كما نجحت الشركة في مواجهة الأحمال القياسية بعد تسجيل أقصى حمل كهربـائي في مشعـر منى يوم التروية 8 ذي الحجة 1438هـ بقدرة (252) ميجاوات، فيما بلغ الحمل الأقصى في مكة المكرمة هذا العام (4626) ميجاوات.