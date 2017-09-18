صور | إزالة ألغام بحرية زرعها الحوثيون قبالة سواحل ميدي

(أنحاء) – متابعات :-
فككت قوات التشكيل البحري التابع للجيش اليمني بالمنطقة العسكرية الخامسة، الأحد، شبكة ألغام بحرية على بعد عشرات الأميال البحرية من سواحل مديرية ميدي الساحلية.
وبحسب مصدر عسكري فإن إحدى الدوريات التابعة للتشكيل البحري أثناء دورياتها الاستطلاعية المعتادة تمكنت من تحديد شبكة ألغام حرية على بعد عشرة أميال بحرية باتجاه جزيرة غراب كانت قد زرعتها الميليشيا الانقلابية في عرض البحر بوقت سابق.
وأضاف المصدر أن فريق الألغام البحرية سحب بعض الألغام إلى ساحل إحدى الجزر القريبة لتفجيرها فيما لا تزال عشرات الألغام جارٍ التعامل معها، حسب “العربية”.
وأحبطت قوات التشكيل البحري في الثاني من سبتمبر الجاري محاولة تسلل لفريق خبراء ألغام تابع للمليشيات وهم يحاولون زرع الألغام البحرية في سواحل البحر الأحمر وقامت بتفجير القارب الذي كانوا عليه مما أدى إلى مقتل 5 خبراء.
وكانت قيادة قوات التحالف العربي في اليمن، أعلنت في مايو/أيار الماضي، رصد سفن البحرية الملكية السعودية التابعة لقوات التحالف، عددا من الألغام البحرية في السواحل اليمنية قرب ميناء “ميدي
وحذرت قيادة التحالف في بيان، من مخاطر هذه الألغام التي تهدد سلامة وحركة الملاحة الدولية والتجارية، إضافة إلى سفن الإغاثة والمساعدات الداخلة إلى المدن والمحافظات اليمنية.
وهدد زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي، في خطابه الأخير بأنه سيستهدف الملاحة الدولية، فيما كشفت معلومات سابقة أن هناك خبراء إيرانيين يساعدون الانقلابيين في تصنيع وزراعة الألغام البحرية.