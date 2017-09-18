الهيئة العامة للاستثمار تشارك في ملتقى “بيبان”

(أنحاء) – الرياض : ــ
تشارك الهيئة العامة للاستثمار في ملتقى ومعرض “بيبان” الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ويستمر طوال الفترة 26 – 29 ذو الحجة 1438هـ، الموافق 17 – 20 سبتمبر 2017م، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في مدينة الرياض.
وتهدف هيئة الاستثمار من خلال مشاركتها بالمعرض المصاحب للملتقى الى توضيح دورها في خدمة المستثمر المحلي، وبخاصة رواد الاعمال والمنشآت المتوسطة والصغيرة، عبر مراكز الاعمال في كل من الرياض والدمام وجده والمدينة المنورة والجبيل، والتي تضم معظمها ممثلي تسع جهات حكومية يقومون بتقديم الخدمات بشكل مباشر للمستثمرين.
وتقدم الهيئة في المعرض منظومة من التسهيلات والخدمات للمستثمرين المحليين ورواد الاعمال وأصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة ، والتي تمكنهم من تسجيل شركاتهم أو مؤسساتهم عبر منصة واحدة. حيث يشارك معها بجنبات معرضها عدد من الشركاء الحكوميين (المديرية العامة للجوازات – وزارة التجارة والاستثمار – وزارة العمل والتنمية الاجتماعية) والذي يعد تواجدهم أحد الأصول المهمة التي تمتلكها مراكز الاعمال، وذلك بهدف تسهيل الخدمات بالإضافة الى إيضاح دور مركز الاعمال بالمملكة ، وتقديم الارشادات لكيفية التسجيل والحصول على الخدمات المختلفة. كما ويمكن لهم الاستفادة من تلك الخدمات عبر زيارة المعرض خلال فترة الملتقى، او إلكترونياً عبر زيارة صفحة التسجيل في موقع الهيئة العامة للاستثمار واستكمال إجراءات التسجيل.
وتسعى الهيئة العامة للاستثمار بشكل مستمر إلى تطوير خدماتها ورفع مستوى الجودة بتقديم حلول ابتكارية متكاملة لتواكب توقعات وتطلعات المستثمرين ، حيث تشهد هذه الخطوة التزام الهيئة بدعم رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني بهدف المساهمة في التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات وجعل المملكة في مصاف الدول الجاذبة للاستثمار. كما تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات والتقنيات التي من شأنها أن تسهل على المستثمرين ممارسة الأعمال في المملكة العربية السعودية.