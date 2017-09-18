محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة يُكرّم البنك الأهلي لفوزه بجائزة أفضل بنك داعم

(أنحاء) – الرياض : ــ
في إطار مساهمته في التنمية لتحقيق رؤية السعودية 2030 وتماشياً مع رؤيته الداعمة للأنشطة الحيوية للاقتصاد السعودي، حقّق البنك الأهلي سبقاً جديداً يؤكد ريادته في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة إثر الإعلان عن فوزه بجائزة ملتقى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” (بيبان 2017) كأفضل بنك في المملكة يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتأتي الجائزة تقديراً لدور البنك الريادي وإنجازاته ومساهماته ودوره الفعال في تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال تكريم محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان نيابة عن معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي للبنك الأهلي كأفضل بنك داعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في ملتقى (بيبان 2017)، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء ومسؤولي القطاعات الحكومية والمؤسسات وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
سعيد الغامدي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي ثمّن هذا التكريم مؤكداً على أن الجائزة هي مصدر اعتزاز للبنك كما أنها تأتي امتدادا للرعاية الكريمة التي يحظى بها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبل حكومتنا الرشيدة وأجهزتها المختلفة. وأعرب عن فخره بأن يكون البنك الأهلي أفضل بنك داعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن قيمة تمويل البنك الأهلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قد بلغت 27 مليار ريال للعام الماضي.
وأختتم حديثه بالقول: أن دعم البنك الأهلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي في إطار مساهمته في التنمية لتحقيق رؤية السعودية 2030 وتماشياً مع توجه البنك الداعم للأنشطة الحيوية للاقتصاد السعودي، مؤكداً أن الجهود التي يبذلها البنك في تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُجسد شراكة البنك الأهلي في تنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق نمو مستدام.
ومن جهته، أشار الدكتور غسان بن أحمد السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن اختيار البنك الأهلي كأفضل بنك داعم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة يأتي لدوره الريادي في هذا المجال ونظراً لما لديه من مساهمات وآثار بارزة في تقديم الدعم لهذا القطاع، مختتماً حديثه قائلاً “هنيئاً للبنك بهذا الانجاز وهنيئاً لنا وللوطن بكم”.
وأوضح رئيس المجموعة المصرفية للشركات بالبنك خالد آل غالب أن دعم البنك الأهلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي منسجماً مع البرامج التي يقدمها لدعم وتمويل الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة من خلال برامج متنوعة، إدراكاً منه لأهمية هذه الشركات في التنمية الاقتصادية وتعزيزاً للدور الريادي الذي كان ولا زال يقوم به.
ومن جانب آخر، أشار خالد باشنيني رئيس مصرفية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي إلى أن حصول البنك على هذه الجائزة المتميزة يؤكد دور البنك كشريك حيوي وداعم لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المملكة باعتباره الخيار الرائد وذلك نتيجة تفهمه لاحتياجات عملائه، وشبكة أعماله الواسعة، وجهوده المستمرة لابتكار ما يلائم متطلباتهم ويستجيب لتطلعاتهم، بالإضافة إلى استحواذه أكبر حصة سوقية بين مختلف البنوك.
الجدير بالذكر أن لجنة التحكيم استندت في إعلان فوز البنك على تحقيقه لجميع معايير الجائزة وهي الآلية المتقدّمة التي يتبعها البنك الأهلي في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنجازاته ومساهماته الفاعلة في دعم هذا القطاع ودوره الفعال في تنميته.