أكد على تطور العلاقات ورحب بناقلنا الوطني في بلاده.. رئيس وزراء موريشيوس يلتقي مدير عام الخطوط السعودية

(أنحاء) – ناصر الحسن : ــ
استقبل رئيس الوزراء في جمهورية مورريشيوس برافند جوغناوث بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة بورت لويس مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر الذي يقوم بزيارة لموريشيوس لتدشين رحلات الخطوط السعودية المباشرة والمنتظمة بينها وبين المملكة.
ورحب رئيس الوزراء خلال اللقاء بمدير عام الخطوط السعودية متمنيا له إقامة طيبة ، وأكد على تطور العلاقات الثنائية بين مورريشيوس والمملكة في مختلف المجالات ، معربا عن سعادته بتدشين الرحلات المباشرة بين البلدين عبر الناقل الوطني للمملكة وهو ما يؤكد الحرص على تطوير وتنمية العلاقات.
من جانبه وجه المهندس صالح الجاسر شكره لفخامة رئيس الوزراء وحكومة موريشيوس لحسن الإستقبال وكرم الضيافة، معربا عن تقديره للدعم والتعاون الذي تم تقديمه لتشغيل رحلات الخطوط السعودية المباشرة بين المملكة وموريشيوس.
وعقب اللقاء أدلى مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر بتصريح صحفي قال فيه: (أشكر فخامة رئيس الوزراء على حسن استقباله وترحيبه بالخطوط السعودية في موريشيوس وتأكيده على أن تشغيل الرحلات المباشرة بين المملكة وموريشيوس سوف يُسهم في تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين، وقد بحثت مع فخامته سبل تعزيز الإستفادة من هذه الرحلات بما يُوفر فرصاً استثمارية وبرامج سياحية تخدم الحركة الاقتصادية والسياحية بين المملكة وموريشيوس، بالإضافة إلى خدمة شرائح متعددة من الضيوف سواء السياح أو الحجاج والمعتمرين وكذلك رجال الأعمال مع توفير الخيارات المناسبة للتوقيت ليتوافق مع رحلات “السعودية” للضيوف المواصلين إلى كافة الوجهات الدولية التي تصل إليها، وكذلك رحلات أعضاء تحالف “سكاي تيم” الدولي الذي يضم عشرين شركة طيران حول العالم).
وكانت الخطوط السعودية ـ الناقل الوطني للمملكة ـ قد دشنت الخميس الماضي 14 سبتمبر رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى جمهورية موريشويس برحلتها الأولى (SV481) التي غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض الخامسة فجرا وعلى متنها وفد رسمي يتقدمه مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر وسفير موريشيوس لدى المملكة محمد إقبال لاتونا ، وبعد توقف قصير بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وانضمام عدد من الضيوف إلى الرحلة استأنفت طائرة B787 (دريملاينر) رحلتها إلى موريشيوس ووصلت إلى مطار سير سيوساغور عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت موريشيوس وتقدم المستقبلين نائب رئيس وزراء موريشيوس وزير الإسكان والأراضي، شوكت سودهون، ووزير السياحة أنيل غايان، ومدير الطيران المدني والرئيس التنفيذي للمطار ورئيس هيئة موريشيوس لتشجيع السياحة ، وأقيمت فعاليات استقبال رسمي وشعبي كبير شاركت فيه فرق الفلكلور الشعبي للترحيب بوصول أولى رحلات الخطوط السعودية المباشرة والمنتظمة إلى موريشيوس.