متحدث “التحالف”: نفَّذنا عمليات عسكرية تعرُّضية لتأمين حدود السعودية الجنوبية

أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»متحدث “التحالف”: نفَّذنا عمليات عسكرية تعرُّضية لتأمين حدود السعودية الجنوبية
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