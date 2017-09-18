18 سبتمبر 2017 مـ / موافق 27 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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متحدث “التحالف”: نفَّذنا عمليات عسكرية تعرُّضية لتأمين حدود السعودية الجنوبية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أوضح المتحدث الرسمي لقوات التحالف (تحالف إعادة الشرعية لليمن)، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة نفَّذت خلال الساعات الماضية عددًا من العمليات العسكرية التعرُّضية لتدمير قدرات المعتدي، وتأمين حدود السعودية الجنوبية. وقد وصف المالكي العمليات بأنها كانت ناجحة – ولله الحمد – ونتج منها خسائر كبيرة في صفوف الانقلابيين، كما تم أَسْر عدد منهم.

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