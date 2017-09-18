فيديو وصور | إعلاميون ورياضيون يكرّمون ماجد عبدالله في حفل خاص

(أنحاء) – متابعات :-

أقام رجل الأعمال سعد بن صليب العتيبي حفل تكريم لمدير المنتخب الحالي ونجم الكرة السعودية السابق ماجد عبدالله، في الدمام، بحضور جمع من الشخصيات المهمة على الصعيدين الرياضي والإعلامي.

وتوافد الإعلاميون والرياضيون لحفل تكريم ماجد، واستقل بعضهم طائرة واحدة للحضور، معبرين عن امتنانهم للاعب الذي شكّل جزءا من تاريخهم، أطفالا وشبابا.

وعبّر ماجد عبدالله في كلمته عن امتنانه لما لقيه من احتفاء، مؤكدا أن “بقاء محبة الجماهير لي بعد اعتزالي دليل على أني تركت بصمة في مشواري”.

#فيديو

.#ماجد_عبدالله: بقاء محبة الجماهير لي بعد اعتزالي دليل على أني تركت بصمة في مشواري.. pic.twitter.com/lPtQ3FTolH — صحيفة الرياضية (@Alriyadiyah) September 18, 2017

https://twitter.com/_/status/909848067951726593