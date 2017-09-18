أقل مدن العالم من حيث ضغوط الحياة في 2017.. تعرّف على ترتيب المدن السعودية

(أنحاء) – متابعات :-
كشفت دراسة حديثة نشرتها “سي إن إن” عن أكثر وأقل المدن في العالم من حيث ضغوط الحياة خلال العام الحالي، معتمدة على عوامل الزحام المروري والنقل العام والمساحات الخضراء والحالة المالية.
وصنفت الدراسة 150 مدينة حول العالم، حيث حلت 4 مدن ألمانية ضمن المراكز العشرة الأولى الأقل ضغوطًا، منها مدينة شتوتجارت الأولى عالميًا، في حين حلت العاصمة العراقية بغداد في المركز الأول لأكثر مدن العالم ضغوطا تلتها كابول في أفغانستان.
وجاءت المدن الخمس الأولى الأقل ضغوطًا على مستوى العالم: شتوتجارت ولوكسمبورج وهانوفر وبرن وميونيخ، بينما الأكثر ضغوطا: بغداد وكابول ولاجوس وداكار والقاهرة، في الدراسة التي اعتمدت أيضًا على المستوى الديني والصحي والبدني وعدد ساعات ضوء الشمس في المدينة سنويا.
وعلى المستوى العربي جاءت المدن الخمس الأقل ضغوطًا: أبوظبي، الكويت، دبي، الدوحة، ثم المنامة على الترتيب، فيما حلت الرياض ثم جدة في المركزين 8 و9 على التوالي عربيًا، و97 و98 عالميًا.
|
أقل مدن العالم ضغوطا
|
الترتيب
|
المدينة
|
الدولة
|
01
|
شتوتجارت
|
ألمانيا
|
02
|
لوكسمبورج
|
لوكسمبورج
|
03
|
هانوفر
|
ألمانيا
|
04
|
برن
|
سويسرا
|
05
|
ميونيخ
|
ألمانيا
|
06
|
بوردو
|
فرنسا
|
07
|
أدنبره
|
المملكة المتحدة
|
08
|
سيدني
|
أستراليا
|
09
|
هامبورج
|
ألمانيا
|
09
|
جراتس
|
النمسا
|
أكثر مدن العالم ضغوطا
|
الترتيب
|
المدينة
|
الدولة
|
01
|
بغداد
|
العراق
|
02
|
كابول
|
أفغانستان
|
03
|
لاجوس
|
نيجيريا
|
04
|
داكار
|
السنغال
|
05
|
القاهرة
|
مصر
|
06
|
طهران
|
إيران
|
07
|
دكا
|
بنجلاديش
|
08
|
كاراتشي
|
باكستان
|
09
|
نيودلهي
|
الهند
|
10
|
مانيلا
|
الفلبين
|
أقل المدن العربية ضغوطا وترتيبها العالمي
|
الترتيب
|
المدينة
|
الترتيب العالمي
|
01
|
أبوظبي
|
19
|
02
|
مدينة الكويت
|
23
|
03
|
دبي
|
32
|
04
|
الدوحة
|
60
|
05
|
المنامة
|
73
|
06
|
مسقط
|
75
|
07
|
عمان
|
92
|
08
|
الرياض
|
97
|
09
|
جدة
|
98
|
10
|
بيروت
|
101
|
11
|
الدار البيضاء
|
133
|
12
|
الجزائر العاصمة
|
134
|
13
|
دمشق
|
140
|
14
|
القاهرة
|
146
|
15
|
بغداد
|
150