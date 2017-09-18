أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»الجبير: حل الأزمة مع قطر بيد الدوحة
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
“المالية”: 24 مليار ريال طلبات الاكتتاب بالإص...بتاريخ
الرياض – واس :- أعلنت وزارة المالية اليوم الاثنين، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي
-
شاهد.. أمطار غزيرة على مكة والمسجد الحرام...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- هطلت أمس (الاثنين)، أمطار غزيرة على ربوع مكة المكرمة والمسجد الحرام، وسط شعور بالخير
-
متحدث “التحالف”: نفَّذنا عمليات عسكرية تعرُّض...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أوضح المتحدث الرسمي لقوات التحالف (تحالف إعادة الشرعية لليمن)، العقيد الركن تركي المالكي،
-
أكد على تطور العلاقات ورحب بناقلنا الوطني في ...بتاريخ
(أنحاء) – ناصر الحسن : ــ استقبل رئيس الوزراء في جمهورية مورريشيوس برافند جوغناوث بمقر رئاسة مجلس الوزراء