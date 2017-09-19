19 سبتمبر 2017 مـ / موافق 28 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاب يشكو معهد سياحة طلب منه حلق لحيته ليتم قبوله.. والمعهد يرد

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

اشتكى شاب تقدم للدراسة بالمعهد العالي للسياحة والضيافة بجازان، أنه لم يُقبل بالمعهد بسبب إطلاق لحيته، قائلا إنهم أبلغوه بحلق اللحية ليتم تسجيله بالمعهد.

وأضاف الشاب، في شكواه في مقطع متداول، أنه بعد أن تجاوز المقابلة الشخصية، فوجئ بذلك الطلب، وأنه أبلغ مسؤولي المعهد بأنه لن يحلق لحيته، و”الرزق على الله”، والله يكتب ما فيه الخير.

من جهته رد المعهد على ما ذكره الطالب بأنه تقدم للمعهد، وتم تحويله للجنة القبول المبدئية من مدربي المعهد تفرز المتقدمين قبل المقابلة الشخصية مع الشركات الراعية للتوظيف، حيث سئل المتقدم عن إمكانية تهذيب لحيته قبل عمل مقابلة مع الشركة الموظفة، وهو ما يُطلب عادة من جميع المتقدمين في المقابلة المبدئية.

وأضاف أن المتقدم رفض طريقة السؤال ومن ثم سحب أوراق التقديم وخرج من المعهد ليسجل مقطع الفيديو، إلا أنه تم التواصل معه من قبل مدير المعهد، لتوضيح سوء الفهم، حيث إن المعهد حريص على قبول المتدربين، وعلى ظهورهم بالمظهر المناسب أمام شركات التوظيف كونها تملك حق القبول والتوظيف.

وأشار إلى أنه تم الاجتماع مع الشاب وأحد أقاربه صباح أمس (الاثنين)، بالمعهد، وتم شرح آلية القبول له، حيث أفاد الطالب بعدم رغبته أساسًا في التوظيف في قطاع الضيافة.

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