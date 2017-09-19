19 سبتمبر 2017 مـ / موافق 28 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | إيرانيون غاضبون يقتحمون منزل ممثل المرشد

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، مقطع فيديو يعود إلى هجوم جموع من الغاضبين، وهم يقتحمون منزل رجل الدين حسن أبوترابي، ممثل المرشد الأعلى الإيراني وخطيب الجمعة بمدينة بروجرد، وسط إيران.

وأفادت مواقع إيرانية من بينها موقع “إيران خبر”، أن سبب الهجوم هو تورط أبوترابي بقضايا فساد مالي ونهب أموال المواطنين، حيث تستمر المظاهرات والتجمعات في مختلف المحافظات والمدن الإيرانية منذ أشهر ضد مؤسسات مالية مرتبطة بالحكومة وأخرى بالحرس الثوري نهبت أموال مواطنين، كانوا قد أودعوها لغرض الحصول على فوائد، لكن هذه المؤسسات أعلنت إفلاسها وإغلاقها وعدم قدرتها على استرجاع الأموال لأصحابها.

ويظهر الفيديو اشتباكات بالأيدي والآلات الحادة بين المحتجين وأفراد حماية ممثل المرشد الإيراني وتحطيم مكتبه، وسط تعالي هتافات الناس ضد أبوترابي.

وربط ناشطون إيرانيون هذه الحادثة بظاهرة ازدياد الهجوم على الرجال الدين من قبل مواطنين مستائين من دورهم في الفساد والهيمنة على السلطة والثروة والوظائف والفرص في البلاد، على حساب الفئات المهمشة في البلاد.

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