19 سبتمبر 2017 مـ / موافق 28 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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لتعزيز الشفافية.. “الصحة” تنشر قوائم انتظار العمليات الجراحية بمنشآتها الصحية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت وزارة الصحة، اليوم (الاثنين)، عن قائمة أوقات الانتظار للعمليات الجراحية بهدف رفع كفاءة الأداء في منشآتها الصحية من خلال برنامج “أداء الصحة”بالمملكة.

وتتضمن القائمة أسماء المدن الطبية والمستشفيات التابعة لها، موضحًا بها تخصصات العمليات الجراحية وعدد أيام الانتظار لكل تخصص، التي تمتد من يوم واحد إلى 180 يوما من خلال 5 مستويات لعدد أيام الانتظار.

ونشرت الوزارة القائمة على موقعها الرسمي، مطلقةً نداء للمواطنين للتعاون والتواصل عبر رقم 937 في حالة وجود شكاوى أو تجاوزات للقائمة.

ويمكن الاطلاع على قائمة انتظار العمليات الجراحية على هذا الرابط.

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