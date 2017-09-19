أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“هيئة السياحة”: بدأنا التحقيق في واقعة عدم قبول شاب في معهد سياحة بسبب لحيته
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
لتعزيز الشفافية.. “الصحة” تنشر قوائم انتظار ا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشفت وزارة الصحة، اليوم (الاثنين)، عن قائمة أوقات الانتظار للعمليات الجراحية بهدف رفع كفاءة
-
فيديو | شاب يشكو معهد سياحة طلب منه حلق لحيته...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- اشتكى شاب تقدم للدراسة بالمعهد العالي للسياحة والضيافة بجازان، أنه لم يُقبل بالمعهد بسبب
-
“المالية”: 24 مليار ريال طلبات الاكتتاب بالإص...بتاريخ
الرياض – واس :- أعلنت وزارة المالية اليوم الاثنين، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي
-
شاهد.. أمطار غزيرة على مكة والمسجد الحرام...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- هطلت أمس (الاثنين)، أمطار غزيرة على ربوع مكة المكرمة والمسجد الحرام، وسط شعور بالخير