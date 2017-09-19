19 سبتمبر 2017 مـ / موافق 28 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“هيئة السياحة”: بدأنا التحقيق في واقعة عدم قبول شاب في معهد سياحة بسبب لحيته

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث أنها بدأت التحقيق في واقعة عدم قبول تسجيل شاب بالمعهد العالي للسياحة والضيافة في جازان؛ لرفضه حلق لحيته، معربة عن أملها في أن يتواصل معها الشاب المتضرر؛ كي تتمكن من خدمته.

وكان شاب قد نشر مقطع فيديو اشتكى من خلاله أنه لم يقبل حينما تقدم للدراسة بالمعهد العالي للسياحة والضيافة بجازان، بسبب إطلاق لحيته، قائلا إنهم أبلغوه بحلق اللحية ليتم تسجيله بالمعهد.

ومن جانبه رد المعهد على ما ذكره الطالب، بأنه تقدم للمعهد، وتم تحويله للجنة القبول المبدئية من مدربي المعهد تفرز المتقدمين قبل المقابلة الشخصية مع الشركات الراعية للتوظيف، حيث سئل المتقدم عن إمكانية تهذيب لحيته قبل عمل مقابلة مع الشركة الموظفة، وهو ما يُطلب عادة من جميع المتقدمين في المقابلة المبدئية.

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