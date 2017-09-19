19 سبتمبر 2017 مـ / موافق 28 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“حقوق الإنسان” ترصد نقصاً في المعلمين.. وتشدد على توفير التعليم لمن لديهم إشكاليات في أوراقهم الثبوتية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

قالت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إنها رصدت وجود نقص في المعلمين وبعض التجهيزات في عدد من المدارس خلال اليوم الأول من العام الدراسي الجديد.

وأوضح رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني أن هذا النقص يقلل من توفير البيئة المناسبة للوفاء بالحق في التعليم على الوجه المطلوب، مشدداً على ضرورة السماح للأطفال الذين لديهم إشكاليات بشأن أوراقهم الثبوتية بالالتحاق بالمدارس.

وأكد أهمية الحرص على توفير الحق في بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات بما يضمن تحقيق الغايات المرجوة من التعليم، وضمان عدم تضرر الأطفال من زيادة ساعات اليوم الدراسي.

وشدد القحطاني على ضرورة تفعيل نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بشكل عام، وفي الجوانب المتعلقة بالمرافق التعليمية بشكل خاص، والحرص على تقديم محتوى تعليمي يفي بمتطلبات التنمية الاجتماعية للطلاب، وينمي الشعور بالوطنية والانتماء.

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