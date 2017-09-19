19 سبتمبر 2017 مـ / موافق 28 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العمل”: توفير 80 ألف فرصة عمل للنساء قريبا في عدة قطاعات

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن توفير 80 ألف فرصة عمل للنساء قريبا في عدة قطاعات بالمملكة.

وأوضحت مديرة برامج عمل المرأة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة فاتن آل ساري، وفقا لـ”عكاظ”، أن الفرص الوظيفية سيتم طرحها خلال تطبيق المرحلة الثالثة لتأنيث وتوطين محلات بيع المستلزمات النسائية، التي ستبدأ في صفر 1439هـ.

وأشارت إلى أن القطاعات التي تستهدفها المرحلة الثالثة من التأنيث تشمل محلات بيع العطور، والأحذية، والحقائب، والجوارب النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة، والاكسسوارات، والصيدليات في المراكز التجارية المغلقة التي تبيع أدوات التجميل.

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