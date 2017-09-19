19 سبتمبر 2017 مـ / موافق 28 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“سناب” تحذف “قناة الجزيرة” في السعودية
﻿

“سناب” تحذف “قناة الجزيرة” في السعودية

بتاريخ شبكات اجتماعية | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلنت شركة سناب للتواصل الاجتماعي، يوم الأحد، حذف قناة “ديسكفر ببليشر” التابعة لقناة الجزيرة بناء على طلب من الحكومة السعودية لأن القناة “تمثل خرقا للقوانين المحلية”.

وقال متحدث باسم “سناب شات” في بيان في ساعة متأخرة من مساء الأحد “نبذل جهدا للالتزام بالقوانين المحلية في الدول التي نعمل بها”، حسب رويترز.

وحجبت المملكة العربية السعودية ودول عربية عدة، قنوات الجزيرة عبر خدماتها التلفزيونية بعد مقاطعة قطر بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق