أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»فيديو | قصة بائع سندوتشات مصري في أمريكا يظهر على القنوات المصرية كمحلل سياسي
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