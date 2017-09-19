ماذا يفعل السديس في نيويورك؟!

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صدق الشيخ السديس وصدق الكاتب القاسم وفقه الله، وعلى من يقول ويكتب أن يتحرى الصدق إن كان يريده ويتبين الحقائق أو ليصمت إن كان يتخلق بخلق المسلمين أو أن مان غير ذلك فلا يلبس سترا لظاهره وباطنه يفوح وينضح وربما فاض بسوئه.