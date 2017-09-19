19 سبتمبر 2017 مـ / موافق 28 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المعهد المالي ينظم ورشة عمل “المخاطر الناشئة ” لقطاع التأمين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-

ضمن جهود المعهد المالي الهادفة لنشر المعرفة المالية المتخصصة وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في قطاع التأمين نظم المعهد المالي يوم أمس الأثنين 27 ذو الحجة 1438ه الموافق  18 ستمبر 2017 ورشة عمل “المخاطر الناشئة”، وذلك بالتعاون مع اللجنة التنفيذية للتأمين وَ شركة لويدز.

وقد أوضح مدير عام المعهد المالي المكلف الأستاذ هيثم الغليقه أن المعهد المالي سعى خلال العقد الأخير إلى العمل جنباً إلى جنب مع كافة مكونات القطاع المالي بشكل عام، مما أسهم بأن أضحت علاقة المعهد مع قطاع صناعة التأمين علاقة تكاملية تقف بالتوازي مع علاقته مع القطاعات الأخرى.

واستطر قائلاً: “إن الحراك المستمر والمتطور في القطاع يجعلنا دائماً وأبداً على أهبة الاستعداد في تقديم حلول ومنتجات وبرامج تتواكب مع هذا التطور وتفي باحتياجات الجهات العاملة في القطاع وفي تطوير القوى البشرية العاملة فيه، ومن ذلك تنفيذ المعهد لفعاليات يوم المهنة لقطاع التأمين والذي تم تقديمه على مدى عامين متتالين أولهما العام المنصرم والآخر في منتصف هذا العام”.

وكشف مدير عام المعهد المالي المكلف بأن المعهد المالي بصدد اصدار شهادة معالج مطالبات التأمين وشهادة مسؤول مبيعات التأمين خلال الأسابيع القادمة.

مضيفاً بأن المعهد قام مؤخراً وبإشراف الزملاء في الإدارة العامة للرقابة على التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي بطرح البرنامج التحضيري لصناعة التأمين الذي سينطلق بأولى دفعاته في أكتوبر القادم. وقد تم تصميم البرنامج وفق معايير الجدارات حيث يشمل على مجموعة من الدورات التدريبية والشهادات المهنية المتخصصة التي سيتم تقدميها على مدى إحدى عشر أسبوعاً هي مدة البرنامج والتي ستساهم بحول الله في رفع القدرات والمهارات المهنية للمتدربين وإلمامهم بالجوانب الأساسية والفنية في صناعة التأمين والأنظمة واللوائح والمعايير الخاصة به.

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