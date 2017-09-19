19 سبتمبر 2017 مـ / موافق 28 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عميد وملكي خلاصة الكرة السعودية.. كلاسيكو لا يعرف السلبية

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) –  بدر سابق :-

دائماً عندما نذكر اتحاد و هلال أو هلال واتحاد فإننا هنا نتحدث عن خلاصة الكرة السعودية وكلاسيكو القوة والإثاره الذي دائماً ما يحمل ذكريات مثيره ونديه و تحدي من أجل الفوز.

الأهداف في هذا الكلاسيكو هي اللغة المعتمدة فمنذ ست مباريات مضت لم تنتهي أياً منها بالتعادل الإيجابي أو السلبي.

كما شهدت آخر خمس لقاءات بين العملاقين ولوج ١٧ هدف بمعدل تهديفي مرتفع وصل إلى ٣.٤ هدف في اللقاء الواحد.

كما كان نصيب لاعبي الهلال من آخر خمس لقاءات ٩ أهداف بينما كان نصيب لاعبي الاتحاد ٨ أهداف.

كما حقق لاعبو الاتحاد ٣ انتصارات متتالية على الهلال في آخر خمس لقاءات وتحديداً لقاء الدور الأول من موسم ٢٠١٥-٢٠١٦ بنتيجة ٤-٣ سجل للاتحاد كلاً من أحمد شراحيلي في مرماه و ريڤاس (مهاجم الهلال الحالي) وفهد المولد و محمد أبو سبعان بينما سجل للهلال يومها إدواردو و ياسر الشهراني والميدا.

وفي لقائهم الثاني من ذات الموسم فاز الاتحاد أيضاً بهدف صاروخي  للاعبه زياد الصحفي.

بعد ذلك تقابل الفريقين في الدور الأول من موسم ٢٠١٦-٢٠١٧ وحقق الاتحاد الانتصار الثالث على التوالي بهدفين مقابل لا شئ حملتا توقيع كلاً من أحمد عسيري و عبدالعزيز العرياني.

وفي الدور الثاني من ذات الموسم حقق الهلال فوزه الثلاثي مقابل هدف وحيد سجل حينها للهلال كلاً من إدواردو و خريبين و نواف العابد بعد أن افتتح الاتحاد التسجيل من خلال مهاجمه العكايشي.

قبل هذان الموسمان حقق الهلال فوزه بالدور الثاني لموسم ٢٠١٤-٢٠١٥ بثلاثيه هدفين منها لنيفيز و ركلة جزاء لناصر الشمراني.

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