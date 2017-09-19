19 سبتمبر 2017 مـ / موافق 28 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العمل” تبدأ إصدار التأشيرات المعفاة من الرسوم للأشخاص ذوي الإعاقة.. غدًا

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن بدء خدمة إصدار التأشيرات المعفاة من الرسوم للأشخاص ذوي الإعاقة إلكترونيًا اعتبارا من الغد، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج العمالة المنزلية “مساند”.

وأوضحت أن هذه الخدمة تأتي للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة، وامتدادا للتطوير التقني في تقديم الخدمات الإلكترونية لعملاء الوزارة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل: “إن هذه الخدمة تم إطلاقها في مرحلتها الأولى لتشمل جميع من لديه حساب في “أبشر”، ليصبح بإمكانه الآن التقديم على التأشيرة مباشرة عن طريق البوابة الإلكترونية، وبخطوات بسيطة موضحة بالموقع، كما يتم خدمة العملاء عبر إدارات استقدام الأفراد داخل المملكة”.

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