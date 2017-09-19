19 سبتمبر 2017 مـ / موافق 28 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“مجلس المنافسة”: تلقينا عدة شكاوى حول التطبيقات المحجوبة.. ورفع الحجب يسهم في تطبيق قواعد المنافسة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أوضح رئيس مجلس المنافسة محمد الجاسر، أن إصدار قرار برفع الحجب عن تطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي، سيسهم في تطبيق قواعد المنافسة، ما يرفع كفاءة الأسواق.

فيما أكد المجلس في بيان له، أنه تلقى عديدا من الشكاوى بشأن حجب بعض التطبيقات، فعمد بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة لدراسة قطاع خدمات الإنترنت والتطبيقات الذكية، فتوصل إلى أن رفع الحجب عن التطبيقات المحجوبة يصب في مصلحة تعزيز المنافسة في السوق السعودية، الأمر الذي يصب في مصلحة المستهلكين.

وكان وزير الاتصالات، قد أعلن قبل يومين، رفع الحجب عن التطبيقات الصوتية والمرئية، مبيناً أن هذه الخطوة جاءت استجابة لعديد من المطالبات والشكاوى من قبل المشتركين.

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