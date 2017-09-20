20 سبتمبر 2017 مـ / موافق 29 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الخدمة المدنية” تدعو 128 متقدماً للوظائف التعليمية غداً لمطابقة بياناتهم

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

الرياض – واس :-

دعت وزارة الخدمة المدنية (128) متقدماً على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية المعلنة بتاريخ 02-12-1438هـ، لمطابقة بياناتهم لدى فروع ومكاتب الوزارة يوم الاربعاء , اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً مصطحبين معهم ما يأتي :
– أصل الهوية الوطنية.

– وثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة الى كشف الدرجات.

– الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل.
– الحاصلين على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدم يحمل مؤهلاً غير تربوياً.

– الحاصلين على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال يوم غد , ومن لم يراجع سيعتبر ذلك عدولًا عن رغبته في التوظيف كما أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.

ويمكن الاطلاع على أسماء المدعوين للمطابقة على الرابط أدناه : https://eservices.mcs.gov.sa/Announcement/AnnMenFinalResult_20170919.html .

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