أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“الخدمة المدنية” تدعو 128 متقدماً للوظائف التعليمية غداً لمطابقة بياناتهم
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
«هيئة الترفيه» تنظم «ملحمة وطن» وتفتح أبواب ا...بتاريخ
الرياض – واس :- أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن فتح مدرجات أستاد الملك فهد الدولي بالرياض أمام العائلات
-
صور | ولي العهد يستقبل وزير الدفاع البريطاني....بتاريخ
جدة – واس :- اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس
-
“مجلس المنافسة”: تلقينا عدة شكاوى حول التطبيق...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أوضح رئيس مجلس المنافسة محمد الجاسر، أن إصدار قرار برفع الحجب عن تطبيقات الاتصال
-
صور | سقوط مقذوفات حوثية على العارضة.. تضرر م...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- سقطت مقذوفات حوثية اليوم على حي سكني بمحافظة العارضة بجازان مما أسفر عن تضرر