20 سبتمبر 2017 مـ / موافق 29 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | لقطة تلفت الانتباه في أول لقاء يجمع الجبير ووزير خارجية قطر منذ بداية الأزمة

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أثارت إحدى اللقطات انتباه المراقبين في أول لقاء جمع وزير الخارجية عادل الجبير ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، منذ بدء مقاطعة ‏الدوحة.

وكان الوزيران الجبير وآل ثاني يقفان جنباً إلى جنب، لالتقاط صور صحفية عقب لقاء وزاري عُقد في نيويورك، وأثارت لقطة جدلًا؛ حينما بدا أن وزير الخارجية القطري يعرض مصافحة الجبير، بدعوة من وزير ‏الخارجية التركي تشاووش أوغلو، إلا أن الجبير لم يبدِ رد فعل، ورأى كثيرون أن الجبير رفض مصافحة الوزير القطري.

يُذكر أن الصورة التُقطت أثناء مشاركة الجبير في اجتماع وزاري بشأن سوريا بفندق “بالاس” بنيويورك، بحضور كل من وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون ونظيريه ‏التركي والبريطاني‎.‎

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