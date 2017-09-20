أنت تتصفح:الرئيسية»شبكات اجتماعية»فيديو | لقطة تلفت الانتباه في أول لقاء يجمع الجبير ووزير خارجية قطر منذ بداية الأزمة
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
ولي عهد دبي ينشر فيديو يجمعه بشقيقه الراحل را...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- نشر ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس (الثلاثاء)،
-
-
فيديو | قصة بائع سندوتشات مصري في أمريكا يظهر...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ من داخل غرفة صغيرة خلفها عدة خرائط للعالم والكرة الأرضية، مارس مصري يحمل
-
“سناب” تحذف “قناة الجزيرة” في السعودية...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أعلنت شركة سناب للتواصل الاجتماعي، يوم الأحد، حذف قناة “ديسكفر ببليشر” التابعة لقناة