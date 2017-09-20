ولي عهد دبي ينشر فيديو يجمعه بشقيقه الراحل راشد معلقًا: “صديق العمر”

(أنحاء) – متابعات :-
نشر ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس (الثلاثاء)، عبر حسابه الشخصي على موقعي “إنستغرام” و”تويتر”، مقطع فيديو يجمعه بشقيقه الفقيد الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.
وعلّق ولي عهد دبي على الفيديو قائلًا: “اللَّـهُـمَّ اغْـفِـر لَـهُ وارحَـمْـه”، واصفًا شقيقه الفقيد بـ”صديق العمر”.
وظهرت بالمقطع عدة صور تجمعه بشقيقه في مراحل عمرية مختلفة، منذ طفولتهما وحتى وفاة الشيخ راشد، حيث بدأ المقطع بعرض صورة لهما وهما صبيان تظهر بينهما علاقة أخوة وصداقة كبيرة.
كما وضّحت الصور لقطات لهما بلباسٍ رياضي، ولقطات أخرى تظهر عشق الفقيد للخيل والفروسية، وصورة تجمعهما مع والدهما الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
اللَّـهُـمَّ اغْـفِـر لَـهُ وارحَـمْـه #صديق_العمر pic.twitter.com/Gy114dn4UJ
— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) September 19, 2017