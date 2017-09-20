20 سبتمبر 2017 مـ / موافق 29 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صور | لقطات مذهلة من الطبيعة تنشرها “ناشيونال جيوغرافيك” في قائمة الأفضل لهذا العام

بتاريخ العالم صورة | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

كشفت قناة ناشيونال جيوغرافيك أجمل صور ملتقطة للطبيعة عام 2017، ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، 15 صورة، التقطها مصورون محترفون، في مناطق طبيعية خلابة حول العالم.

ويتنافس المصورون بتلك الصور على جائزة مسابقة تنظمها القناة، لاختيار أفضل صور الطبيعة لهذا العام، بما فيها الحيوانات والأراضي ‏والبيئة، في جميع أنحاء العالم، وسيُمنح الفائز في المسابقة جائزة قدرها 5500 يورو.

1- تجمع المد والجزر في جزر لوفوتن في شمال النرويج، ومع حدوثهما إذا اكتمل القمر، تغسل المياه الرمال البيضاء، كما لو كانت في حمام السباحة.

2- الدب الابن وأمه يستمتعان بالماء، بالقرب من أحد الأنهار، وقد أبدى ملتقط الصورة المحترف “أنات غوتمان”، إعجابه الشديد بالدب الصغير، وعمره 3 أشهر.

3- التُقطت هذه الصورة في المياه الباردة في “ويالا”، جنوب أستراليا، خلال التجمع السنوي للحبار العملاق، من أجل التزاوج، ويجتمع مئات الآلاف منها، وهذا أحد الذكور وبجواره أنثى.

4- صورة ملتقطة بطائرة من دون طيار لعدد كبير من الأوز، انعكست ظلالها على الشاطئ، بشكل جميل.

5- صورة لخط السكة الحديد بين فوكوشيما ونيغاتا في اليابان، وهو خط محلي واحد يمر عبر الريف الهادئ، وعلى الجسور بين أزهار الكرز الجميلة في الربيع، والخضرة في الصيف، والأوراق الملونة في الخريف، والثلوج في الشتاء.

6- يتمتع هذا القرد الصغير بتدليك الرأس في حديقة قرد الثلج جيغوكوداني في اليابان، حيث تشهد المحمية التي يعيش فيها، إقبالاً سياحيًا كبيرًا.

7- صورة للطريق اللانهائي إلى ترانسيلفانيا، في رومانيا، ويستخدم الطريق عدد قليل من السيارات.

8- الضفدع الأصفر من البرمائيات الصغيرة، ويوجد في الغابات الممطرة في جنوب غرب الهند، وكان يُعرف سابقا بالضفدع الأزرق العينين، بسبب الهالة الزرقاء حول عينه الذهبية.

9- صورة لروبيان، عظمي، مكبرة 25 مرة، لتكشف تفاصيل تكوين عظامه، ويمكن رؤية عينيه الحمراوين وهو يواجه الكاميرا.

10- صورة بألوان غنية، تتجه إلى اللون الرمادي، لسلسلة جبال ماكنزي الشهيرة في كندا، وهي تقع بالقرب من إحدى المحميات الوطنية.

11- صورة ملتقطة من الطائرة، لطيور “فلامنجو” عبر المياه الخضراء في إيغز مورتيس، جنوب فرنسا.

12- لحظة ساحرة في الصباح، وبعد شروق الشمس مباشرة، في ترانسيلفانيا، رومانيا، ويظهر اثنان من الخيول في حقل أخضر خلاب.

13- صورة من الطائرة لآلاف الطيور المهاجرة التي تتواجد كل عام، بين شهري ديسمبر ومارس، في ولاية كاليفورنيا الشمالية، مثل الأوز والبط وغيرهما.

14- أنثى الأسد (اللبؤة) في حركة تمدد لعضلاتها، أثناء تواجدها في منطقة غائمة بماساي مارا، كينيا.

15- صورة ملتقطة في الصباح الباكر للفنار، بجزيرة سكاي، في سكوتلاندا، ويتضاءل حجم برج الفنار الأبيض الصغير مقارنة بالصخرة الضخمة.

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