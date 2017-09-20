20 سبتمبر 2017 مـ / موافق 29 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ترامب: لم أحذر السعودية من التحرك عسكرياً ضد قطر

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء) أن يكون قد حذر المملكة من القيام بأي عمل عسكري ضد دولة قطر.

وردّ ترامب بالنفي القاطع على سؤال وجهه إليه أحد الصحفيين حول هذا الأمر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ترامب بعد مشاركته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقائه كلمة أعاد فيها التأكيد على محاربة الإرهاب.

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