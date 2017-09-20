20 سبتمبر 2017 مـ / موافق 29 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية للمملكة المتحدة

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-

نيابة عن معالي الأمين العام الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ألتقى سعادة الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق مع وزير الدولة للشؤون الخارجية للمملكة المتحدة، معالي أليستير بيرت، وذلك مساء أول  أمس الأثنين 18 سبتمبر 2017م، على هامش اجتماعات الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد سعادة الدكتور العويشق خلال الاجتماع أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، واستعرض آخر التطورات بشأنه. كما تم بحث التنسيق المشترك بين الجانبين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية والتباحث حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث الاجتماع آخر التطورات السياسية والاقتصادية والوضع الإنساني في اليمن، والجهود التي يبذلهما مجلس التعاون والمملكة المتحدة لمساعدة اليمن على تجاوز تلك الأزمة.

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