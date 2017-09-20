هيئة الاتصالات تعلن عن بدء إتاحة تطبيقات الاتصالات عبر الانترنت

(أنحاء) – متابعات :-
أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عادل أبوحيمد، اليوم الأربعاء رفع الحجب عن جميع التطبيقات التي توفر خاصية الاتصالات المرئية والصويتة عبر الانترنت المستوفية للمتطلبات التنظيمية في المملكة، وذلك بدء من يوم غدٍ الخميس 1 محرم 1439هـ الساعة 12 ص.
وأضاف أبوحيمد أن التطبيقات المستوفية للمتطلبات ستكون متاحة لجميع مستخدمي خدمات الاتصالات ومنها (فيس تايم، سناب شات، سكايب، لاين، تليجرام، تانقو)، وغيرها، عدا التطبيقات المحدودة جداً غير المستوفية للمتطلبات.
وأكد متحدث هيئة الاتصالات أن هذا القرار يأتي تماشياً مع المسارات والتوجهات الحديثة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأن الاعتماد على إيرادات البيانات (تقديم الانترنت) والخدمات المضافة، هو المسار والتوجه العالمي الذي يجدر بالمشغلين في المملكة نهجه، مضيفا أن الهيئة تعمل مع جميع أصحاب المصلحة منح كافة المشتركين بالمملكة أرقى الخدمات التي تلبي تطلعاتهم وترضي احتياجاتهم.
وأوضح عادل أبوحيمد أن المتطلبات التنظيمية تشمل: وضوح آلية وإجراءات التعامل مع البيانات الشخصية للمستخدمين في المملكة، وإزالة المحتوى المخالف للأنظمة في المملكة، وتعاون مقدم التطبيق مع الهيئة لمعالجة الحالات الطارئة، واستعداد مقدم التطبيق لتوفير إمكانية إجراء المكالمات في حالات الطوارئ.