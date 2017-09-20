20 سبتمبر 2017 مـ / موافق 29 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ريال مدريد يمدد عقد مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمه حتى 2021

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

سيمدد ريال مدريد الاسباني عقد مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمه حتى 2021 بحسب ما ذكر في بيان اليوم الأربعاء.

وبرغم الانتقادات الموجهة له، نجح بنزيمه (29 عاما) بالحصول على موقع أساسي في تشكيلة الفريق الملكي منذ قدومه عام 2009.

وكتب ريال في بيانه “اتفق ريال مدريد وكريم بنزيمه على تمديد عقد اللاعب، وبات مرتبطا معه حتى 30 يونيو 2021”. وسيعقد بنزيمة الذي كان عقده السابق يمتد حتى 2019، مؤتمرا صحافيا الخميس في ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.

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