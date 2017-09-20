فيديو وصور | محمد بن راشد يهنئ المملكة باليوم الوطني.. والإمارات تدشن وسما وتستقبل السعوديين بالورود

بتاريخ سبتمبر 20, 2017

(أنحاء) – الشيماء عبددالعزيز :- ضمن استعدادات الهيئة العامة للترفيه لمشاركة السعوديين والمقيمين، احتفاليتهم الكبرى باليوم الوطني السعودي