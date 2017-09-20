فيديو وصور | محمد بن راشد يهنئ المملكة باليوم الوطني.. والإمارات تدشن وسما وتستقبل السعوديين بالورود

(أنحاء) – متابعات :-
هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المملكة بيومها الوطني الـ87.
ودعا الشيخ محمد لخادم الحرمين الشريفين أن يوفقه الله لدوام عز المملكة ومجدها ومنعتها، قائلا: “فرحة المملكة بيومهم الوطني هي فرحة لدولة الإمارات وشعبها.. حفظ الله المملكة وملكها وشعبها الكريم”.
ودشنت دولة الإمارات عدة فعاليات لمشاركة المملكة احتفالاتها باليوم الوطني السعودي الـ 87، والذي يصادف السبت المقبل 23 سبتمبر الجاري، حيث اعتمدت شعار وسم “السعودية والإمارات معاً أبداً”.
وأطلقت جوازات الإمارات ختما خاصا بتلك المناسبة، حيث بدأت مطارات دبي بختم الجوازات السعودية بشعار معاً أبداً، وتم استقبال المسافرين السعوديين إلى دبي بالورود في المطار، كما تزين برج المراقبة في مطار أبوظبي بالعلم السعودي.
وغيرت شركتا “اتصالات” و”دو” اسم شبكتيهما في الإمارات إلى “الإمارات والسعودية معاً” بهدف تعزيز مشاركة الشعب الإماراتي في احتفالات المملكة.