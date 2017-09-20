“الداخلية” تعلن مؤشرات الجريمة.. وتؤكد: المملكة من أفضل دول العالم من حيث انخفاض معدلات الجريمة

(أنحاء) – متابعات :-
أعلنت وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي عن مؤشرات الجريمة في المملكة، وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي بأن أكثر من 75% من الجرائم في المملكة تقع في 4 مناطق أبرزها مكة والمدينة.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للكشف عن مؤشرات الجريمة بالمملكة لعام 1437 عن انخفاض جرائم الاعتداء على النفس في المملكة.
وبين اللواء التركي أن جرائم الاعتداء على النفس تصل إلى 42 ألف جريمة، مشيراً إلى أن جرائم الاعتداء على النفس والمضاربة تمثل 53% من الجرائم.
وقال اللواء التركي أن عدد مرتكبي الجرائم من العمال يبلغ ٢٥ في المائة من المتورطين، و١٥ في المائة موظفون حكوميون و١٧.٥ في المائة متسبببون، و١٧ في المائة من الطلاب، بينما بلغ عدد العاطلين من الطلاب ٦ في المائة.
وأضاف أن جريمة سرقة السيارات بلغت ٣٦ في المائة بانخفاض ٣٣ في المائة عن العام الماضي، بينما بلغت جرائم الاعتداء على النفس عدد ٤٢ ألف جريمة، فيما انخفضت جرائم السلب ٢.٣ بانخفاض ٢.٢ ٪ عن العام الماضي.
وأشار إلى انخفاض جرائم الطعن بنسبة تصل إلى 7.5%، فيما مثلت جرائم الاعتداء على النفس والمضاربة تمثل 53% من الجرائم، وأن جرائم الاعتداء على النفس والمضاربة تمثل 53% من الجرائم.
وقال إن جرائم سرقة السيارات انخفضت 33%، وانخفاض جرائم الطعن 7.5% .