20 سبتمبر 2017 مـ / موافق 29 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب التليدي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، مساء اليوم (الأربعاء)، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأمير المنطقة محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لذوي شهيد الواجب الجندي أول مانع بن حسن التليدي، الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة نجران‪.

وزار أمير المنطقة بالنيابة منزل ذوي الفقيد، معبرا عن فخره واعتزازه بابنهم، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض الوطن هو مصدر فخر واعتزاز للجميع.

فيما عبّر والد وأفراد أسرة الشهيد عن شكرهم للقيادة تعازيهم ومشاركتهم أحزانهم، مؤكدين أن هذا نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها المواطنين في كل مكان.

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