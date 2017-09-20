صور | بابا الفاتيكان يستقبل الشيخ العيسى خلال زيارته الرسمية.. ويتبادلان الهدايا

(أنحاء) – متابعات : ــ
استقبل البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، اليوم (الأربعاء)، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى، ضمن زيارته الرسمية لدولة الفاتيكان والعاصمة الإيطالية روما.
وأعرب العيسى عن تقدير العالم الإسلامي لمواقف بابا الفاتيكان المنصفة للدين الحنيف، إذ رد البابا الدعاوى الباطلة التي تربط العنف والتطرف بالإسلام، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، من خلال التعاون بين الفاتيكان والعالم الإسلامي في قضايا السلام والتعايش ونشر المحبة.
وتبادل البابا مع الشيخ العيسى الهدايا التذكارية؛ إذ قدم له مجسمًا يرمز للحضارة الإسلامية، فيما قدم البابا للعيسى قلمًا تذكاريًا عريقًا كهدية رمزية، بمناسبة مرور 5 قرون على بناء سانت بيتر، وكذلك ميدالية تذكارية خاصة، تم سكها بمناسبة السنة الخامسة لجلوسه على الكرسي البابوي.
ويتضمن جدول زيارة العيسى الرسمية لقاء أعضاء المجلس البابوي، ووزير داخلية الفاتيكان وعدد من المسؤولين الإيطاليين، كما سيحضر معاليه عددًا من الفعاليات الدينية والثقافية والفكرية في روما بعد زيارته جمعية سانت إيجيديو ولجنة حقوق الإنسان.