فيديو وصور | زلزال المكسيك المدمر.. لقطات لمنازل تنهار وحرائق تشتعل وفوضى عارمة

(أنحاء) – متابعات : ــ
تستمر أعمال الإغاثة والإنقاذ في المكسيك بعد أن ضربها زلزال قوي بلغت قوته 7.1 على مقياس ريختر، نتج عنه دمار وسقوط مبانٍ شاهقة على ساكنيها، إضافة إلى الدمار الذي أصاب خدمات عدة، وتسبب في هلع وذعر لملايين السكان.
وأظهرت صور عديدة ومقاطع فيديو حالات الانهيارات والسقوط، واستخراج الضحايا من تحت الأنقاض، كما كشفت عن تأرجح العديد من المباني فيما كان ساكنوها بداخلها، وتعالت صرخاتهم خوفًا وهلعًا.
واستمرت جهود رجال الإنقاذ والمتطوعين، طوال الليل لتحديد مكان الضحايا في مبنيين في مدينة مكسيكو، وتحديدا في منطقة “كواوتيموك”، التى دمرها الزلزال، ويُعتقد أن 10 أشخاص كانوا في مبنى مكون من 8 طوابق، لقوا مصرعهم، فيما تم إنقاذ ثلاثة أشخاص من تحت الأنقاض، بينهم طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.
وسقط مبنى مكون من ثلاثة طوابق في “كونديسا”، فيما نجح عمال رفع الأنقاض في إنقاذ حياة رجل، وما زال آخرون مفقودين، بعد أن شهدت تلك المنطقة ومنطقة “غوما”، تدميرا كبيرا، وهرعت إليها تشكيلات من لواء الإنقاذ، تضم عمال إنقاذ رسميين وجنودًا وكلاب إنقاذ مدربة.
وأفادت 14 بلدية من أصل 33 بلدية في ولاية موريلوس عن وقوع أضرار من زلزال أمس، وتسجيل 71 حالة وفاة على الأقل، وهي ثاني أعلى نسبة إصابة بعد مكسيكو سيتي، فيما شهدت “جوجوتلا” تدميرا لشوارع بأكملها، وتم الإبلاغ عن 16 حالة وفاة على الأقل، ولم يختلف الوضع في أماكن كثيرة مشابهة.