20 سبتمبر 2017 مـ / موافق 1 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو| رئيس “الإفتاء” بعسير: المرأة لا يصح أن تقود السيارة بـ”ربع عقل”

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطعاً مجتزأً من محاضرة لرئيس فرع الإفتاء بمنطقة عسير، سعد الحجري، ألقاها قبل ثلاث سنوات عن مفاسد قيادة المرأة للسيارة، وهو يتحدث عن النساء وعمّا إن كان منحهن رخصاً لقيادة السيارات يُعد قراراً صحيحاً.

وقال الحجري خلال المقطع إن النساء ناقصات عقل، ولذلك لا ينبغي أن يعطَين فرصة لقيادة السيارة؛ “فكيف يعطى رخصة من هو بنصف عقل؟” على حد تعبيره، قائلا إنه لو وُجد رجل ثبت أن لديه نقصا في عقله فلا يمكن أن تُعطى له رخصة قيادة، فكيف بالنساء اللاتي خُلقن وهن ناقصات عقول.

وقال إن المرأة إذا خرجت للسوق فإن عقلها ينقص إلى الربع أيضا، مستفسرا: “كيف يعطي المرور رخصة القيادة لربع عقل؟ ولذا نطالب المرور بأن يتحرى”.

وأعيد تداول المقطع – المجتزأ من المحاضرة التي ألقيت في عام 2013 بالمجمع الخيري بتندحة – على نحو مكثف، وأثار جدلا كبيرا بين المتابعين.

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