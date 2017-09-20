20 سبتمبر 2017 مـ / موافق 1 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خادم الحرمين والرئيس التركي يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع بالمنطقة خلال اتصال هاتفي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

جدة – واس :-

جرى اتصال هاتفي اليوم بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – و فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطورات الأحداث في المنطقة والعالم، والتأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيزها لما فيه خدمة الشعبين الشقيقين.

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