أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»خادم الحرمين والرئيس التركي يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع بالمنطقة خلال اتصال هاتفي
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