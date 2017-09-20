20 سبتمبر 2017 مـ / موافق 1 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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العميد والزعيم مواجهة رد الثأر

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – عادل رشيد :-

تنطلق يوم غدٍ الخميس الجولة الرابعة للدوري السعودي للمحترفين بمسمّاه الجديد بعدما تم تغييرة من الهيئة العامة للرياضة، حيث ستلعب يوم غدٍ  كلاسيكو الهلال والاتحاد، وهو حدث منتظر للوسط الرياضي  لما فيه من إثارة ونديّة بين الفريقين.

  وسيقام اللقاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) بجدة، ويدخل  الهلال اللقاء وفي رصيدة من النقاط ٩ بعد تحقيقة العلامة الكاملة في ٣ جولات الماضية كما أحرز لاعبوه ٧ أهداف وأستقبل ٤ .

وفي الجانب الآخر المستضيف نادي الاتحاد يدخل اللقاء ولديه عدد من الغيابات أبرزها اللاعب الدولي فهد الموّلد والمدافع أحمد عسيري للإصابة ويملك الاتحاد من النقاط ٣ نقاط ولديه خسارتين ، فيما أحرز لاعبوه ٧ أهداف وتلقّى ٧ أهداف .

وقد انتصر الهلال في آخر لقاء جمع الفريقين على أرضية ملعب (الجوهرة) ٣-١ ضمن مباريات دوري جميل ، ولعب الفريقين ٧٩ لقاء انتصر الزعيم الهلال في ٣٣ لقاء فيما انتصر العميد الاتحاد ب ٢٣ لقاء وحضر التعادل بينهم ٢٣ مرة.

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