20 سبتمبر 2017 مـ / موافق 1 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: إيقاف العوائد السنوية لمن صُرف لهم مقرر شهري من أصحاب المناصب القبلية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت مصادر مطلعة أن وزارة المالية وجهت فروعها ومكاتبها بإيقاف العوائد السنوية لمن صرف لهم مقرر شهري من أصحاب المناصب القبلية، وإبلاغهم بتسجيل الحسابات البنكية لكل ابن له عادة سنوية عن طريق جهة الصرف.

وأوضحت المصادر أن ذلك القرار جاء تماشياً مع التعليمات التي تقضي بعدم الجمع بين مقرر المنصب القبلي والعادة السنوية، حسب “سبق”.

يذكر أن بداية مواعيد صرف العوائد السنوية ينطلق من شهر محرم بداية كل عام هجري.

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