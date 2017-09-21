20 سبتمبر 2017 مـ / موافق 1 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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انتحار شاب سعودي في مصر.. يعاني من أمراض نفسية وسافر للعلاج مع والدته

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

باشرت السلطات المصرية في محافظة البحيرة، أمس (الأربعاء)، حادث انتحار شاب سعودي في منزل أحد أقاربه بإحدى قرى المحافظة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الشاب (25 عاماً) قدم للمحافظة برفقة والدته بغرض العلاج، حيث يعاني من حالة صرع ومن مرض نفسي مزمن.

ولم توجّه عائلة الشاب أي تهمة لأي شخص بمحاولة إلحاق الأذى بابنهم، واستكملت السلطات المختصة في المحافظة إجراءات التحقيق في الحادث والفحص عن الجثة.

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