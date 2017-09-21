20 سبتمبر 2017 مـ / موافق 1 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“ترامب”: اتخذت قرارًا بخصوص الاتفاق النووي الإيراني.. وسأخبركم به لاحقًا

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه اتخذ قرارًا بخصوص الاتفاق النووي الإيراني، أمام الصحافيين أثناء لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكنه لم يفصح عن ماهية القرارقائلاً: سأخبركم فيما بعد، وذلك وفقًا لقناة “أي بي سي” الأمريكية.

وحظيت هذه التصريحات بتغطية سريعة وواسعة من قِبل وسائل الإعلام الأمريكية التي توقعت أن ترامب في طريقه لإلغاء الاتفاق النووي.

وكان ترامب قد ألقى خطابا ناريا بالأمم المتحدة، ضد كوريا الشمالية وإيران ومهاجمته الصفقة النووية والتي وصفها بـ”المحرجة” للولايات المتحدة الأمريكية كما قال إنها الأسوأ على الإطلاق.

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