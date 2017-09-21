أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»“ترامب”: اتخذت قرارًا بخصوص الاتفاق النووي الإيراني.. وسأخبركم به لاحقًا
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو وصور | زلزال المكسيك المدمر.. لقطات لمن...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ تستمر أعمال الإغاثة والإنقاذ في المكسيك بعد أن ضربها زلزال قوي بلغت قوته
-
«الفيدرالية العربية» توثق انتهاكات قطر في حق ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- وثقت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في تقرير رسمي انتهاكات حكومة الدوحة لحقوق الإنسان في
-
الأمم المتحدة تستعرض انتهاكات الاحتلال تجاه ا...بتاريخ
(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :- عقدت الثلاثاء التاسع عشر من سبتمبر الجاري على هامش الدورة الـ 36 لمجلس
-
الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوض...بتاريخ
(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :- نيابة عن معالي الأمين العام الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ألتقى سعادة الأمين