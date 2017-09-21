20 سبتمبر 2017 مـ / موافق 1 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أطعمة يجب على مرضى القولون العصبي تجنبها

بتاريخ هنا و هناك | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

لتفادي أعراض القولون العصبي المتمثلة في التشنجات، والانتفاخ، والغازات، يجب على المرضى اتباع نظام غذائي معين.

وحدّد موقع “بولد سكاي” المختص بالصحة 6 أطعمة ينصح بتجنبها من قِبل المصابين بالقولون العصبي، وهي: منتجات الألبان؛ لاحتوائها على اللاكتوز الذي قد يؤدي إلى زيادة فرصة الإصابة بالإسهال، والمكرونة والمعجنات؛ لاحتوائها على الجلوتين الذي يُوجد بالقمح؛ الأمر الذي يؤدي إلى حدوث النفخة في بعض حالات مرضى القولون العصبي، والطعام المقلي؛ لأنه قد يتسبّب في حدوث التهاب في المعدة لمرضى القولون؛ ما يزيد شعورهم بالألم، إضافة إلى الفاصولياء؛ حيث تتسبّب في امتلاء البطن بالغازات الذي يخلف شعوراً بعدم الارتياح.

ويعتبر الكافيين أيضاً من المواد التي يجب تجنبها؛ حيث تزيد المشروبات الغنية بالكافيين “القهوة والشاي” من معاناة المصابين بالقولون العصبي، وتعمل على تنشيط الأمعاء؛ ما يتسبّب في الإسهال الشديد، إضافة إلى اللحوم المصنّعة والوجبات السريعة والأطعمة المجمّدة؛ كونها تحتوي على الكثير من المواد الحافظة التي تسهم في التهاب الأمعاء، خاصة لدى مرضى القولون العصبي.

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