20 سبتمبر 2017 مـ / موافق 1 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رئيس هيئة الرياضة يعفي وكيلي الشؤون المالية والفنية

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعفى رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ الليلة، وكيل الشؤون المالية والإدارية عبدالله الغامدي من منصبه وتكليف وكيل الهيئة عبدالإله الدلاك بمهامه.

كما قرر رئيس الهيئة، إعفاء وكيل الشؤون الفنية والاستثمار المهندس سعد اللذيذ من منصبه وتكليف المهندس عبدالرحمن القصيب بمهامه.

ويأتي ذلك ضمن خطة رئيس هيئة الرياضة، لإعادة هيكلة الجهاز ليكون قادرا على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

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