“الترفيه” تطلق صوراً تعبيرية “إيموجي” للملك سلمان وولي العهد الأمير محمد في “تويتر”

(أنحاء) – متابعات :-
أطلقت الهيئة العامة للترفيه، أمس (الأربعاء)، وجوهًا تعبيرية “emojies” لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تصاحب ظهور وسومهما (هاشتاجات) في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ضمن احتفالات الهيئة باليوم الوطني الـ 87.
يأتي ذلك بعد تغيير الترفيه لون موقعها الإلكتروني وموقع روزنامة وتطبيق الهيئة الإلكتروني للون الأخضر.
يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إضافة تلك التعابير في موقع تويتر باللغة العربية، حيث تظهر بجانب الوسم صورتان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، مع إحاطتهما بإضاءة خضراء خافتة، وينطبق ذلك أيضا على وسم السعودية.
وكانت هيئة الترفيه قد نشرت روزنامة لكافة الفعاليات المزمع إقامتها في اليوم الوطني.