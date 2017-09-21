21 سبتمبر 2017 مـ / موافق 1 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مشاهد مروّعة.. مربية ترمي رضيعة بطريقة قاسية جدا

بتاريخ حوادث ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

تواجه مربية أطفال في بريطانيا تهما بمحاولة القتل، بعد أن أظهرت صورا لكاميرا خفية، تعمدها رمي طفلة كانت تعتني بها بغياب والديه.

ووفقا لموقع “ميرور”، أظهرت كاميرا مخبأة المربية وهي ترمي الطفلة ليلا بطريقة عنيقة، وسط بكاء الطفلة، أثناء إقامة العائلة في ناميبيا.

وقالت الأم: “من الصعب تخيل المدة التي عانت بها طفلتي من هذه المعاملة، إني أرى صغيرتي ليلا محطمة بعد كل شيء”.

وستقف المربية أمام المحكمة الاثنين القادم بتهم الاعتداء على طفل ومحاولة القتل.

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