21 سبتمبر 2017 مـ / موافق 1 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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متحدث “التعليم”: 8500 معلم ومعلمة جدد يباشرون عملهم الأسبوع المقبل

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشفت وزارة التعليم عن أن المعلمين والمعلمات المرشحين من قِبل وزارة الخدمة المدنية وعددهم 8500، سيباشرون عملهم اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي، بحسب “عكاظ”، أن المرشحين الجدد سيباشرون العمل في مدارسهم؛ حيث ستباشر المعلمات يوم الإثنين المقبل، فيما سيباشر المعلمون الخميس المقبل.

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