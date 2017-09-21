21 سبتمبر 2017 مـ / موافق 1 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد شكوى رسمية لوالدها.. “تعليم القصيم” يحقق في فيديو إيقاف “الطالبة الممثلة”

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

فتحت إدارة تعليم القصيم تحقيقًا فيما تردد عن قيام مدرسة بإيقاف طالبة لأنها “ممثلة”، وذلك بعد أن تقدم والد الطالبة بشكوى رسمية للإدارة.

وأوضحت الإدارة في بيان أنه بعدما تردد عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تحت وسم “مدرسة توقف طالبة لأنها ممثلة” أنها تلقت شكوى رسمية من والد الطالبة، ليوجه المدير العام إدارة المتابعة النسائية بالشخوص إلى المدرسة، وبدء التحقيق، وتطبيق الأنظمة على جميع الأطراف بكل شفافية.

وكانت طالبة بالصف الخامس الابتدائي، قد ادعت أن قائدة المدرسة التي تدرس فيها هددتها بالتوقيف والطرد إذا لم تتوقف عن تنفيذ مقاطع تمثيلية على تطبيق “سناب شات”.

وقالت الطفلة في مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل، إنها متفوقة في دراستها، لكنّ المديرة هددتها، وطلبت منها النقل لمدرسة أهلية بسبب شهرتها على السناب بمقاطعها التمثيلية.

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